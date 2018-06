John Cleese gooit nog wat olie op het vuur: "Hasselt is niet pseudo-Frans, het is pseudo-Nederlands" TK

20 juni 2018

09u56 5 Celebrities John Cleese maakt zich steeds minder geliefd bij de inwoners van Hasselt. De komiek had het Belgische publiek (al dan niet gemeend) ' luie, dikke, bierdoordrenkte pseudo-Franse Belgische rotzakken' genoemd na de afloop van zijn recentste tournee. Dat viel niet in goede aarde bij de Ethias Arena, die gisteren liet weten dat ze 'zich absoluut niet kunnen herkennen in die typering'. Cleese giet nu echter nog wat olie op het vuur met een nieuwe 'verontschuldigende' tweet.

De Ethias Arena reageerde gisteren ietwat gepikeerd op de recensie van 'The Last Time To See Me Before I Die', de tour die Cleese deze week afrondde. Hij had daarna op Twitter laten weten dat hij de Belgen het slechtste publiek vond. "Alsof je Moby Dick voorleest aan nomaden", klonk het schamper op Twitter.

Of Cleese echt zo'n probleem had met het Belgische publiek, is niet helemaal duidelijk. Hij liet zich in het verleden al meermaals negatief uit over ons Belgenlandje, maar dan steeds met komische doeleinden. Toch kon de Ethias Arena er niet om lachen. “We zijn geschrokken van die tweet”, aldus een woordvoerster. "Lui, dik en bierdrinkend? Dat zijn onze bezoekers echt niet. En het is zeker niet zo dat mensen uit Hasselt en omstreken zich, anders dan in andere Europese steden, niet kunnen gedragen. We herkennen ons dus niet in wat Cleese schrijft."

Gisterenavond laat 'verontschuldigde' de komiek zich dan. "Mijn excuses aan de inwoners van Hasselt", grapte hij op Twitter. "Het was verkeerd van me om hen als 'pseudo-Frans' te omschrijven. Ze zijn natuurlijk pseudo-Nederlands."

An apology to the citizens of Hasselt



It was quite wrong of me to describe them as pseudo-French



They are, of course, pseudo-Dutch John Cleese(@ JohnCleese) link