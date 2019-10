John Cena telt 448.000 euro neer voor brandweer van Californië: “Het zijn helden” Redactie

30 oktober 2019

23u05

Bron: ANP 0 Celebrities John Cena zal een half miljoen dollar (448.000 euro, nvdr.) doneren aan reddingswerkers in Californië. In verschillende gebieden in de Amerikaanse staat woeden grote bosbranden. De acteur speelt in zijn nieuwe film ‘Playing With Fire’ zelf een brandweerman. "Het gaat over een groep mensen die ik helden noem", zegt hij. "Uit respect voor deze reddingwerkers, wil ik een half miljoen dollar doneren aan een organisatie die zich voor hen inzet.”

De voormalig showworstelaar is niet de enige die zijn dankbaarheid voor de brandweer toont. Basketballer LeBron James huurde dinsdag een foodtruck af en liet die naar de basis van de brandweer in Los Angeles rijden voor de 150 reddingswerkers. De sportman en zijn gezin moesten maandag zelf hun huis verlaten wegens een dreigende brand. "Die mannen en vrouwen zijn ongelooflijk, wat zij doen in een tijd als deze is zo moedig. Zonder hun inzet en toewijding was het een stuk erger geweest”, klinkt het.