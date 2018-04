John Cena en Nikki Bella na zes jaar uit elkaar MVO

16 april 2018

07u43

Bron: ANP 2 Celebrities John Cena en Nikki Bella hebben hun verloving verbroken. De twee showworstelaars waren zes jaar bij elkaar.

"Dit was een moeilijke beslissing, en we zullen heel veel liefde en respect voor elkaar houden", zo laten ze weten in een korte verklaring aan Us Weekly. "We vragen om privacy in deze periode."

John en Nikki werden allebei bekend door hun werk voor de WWE. Ze verloofden zich vorig jaar tijdens het grootste showworstelevenement van het jaar, Wrestlemania. De laatste jaren hebben ze allebei hun artiestenbestaan uitgebreid. John werkt als Hollywoodacteur en is momenteel te zien in bioscoopfilm 'Blockers'. Nikki was samen met haar tweelingzusje Brie één van de sterren van realityshow 'Total Divas'. De twee kregen later hun eigen spin-off, 'Total Bellas'.