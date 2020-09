John Boyega niet blij met rol in ‘Star Wars’-franchise: “Zeg niet dat de zwarte personages belangrijk zijn, om ze vervolgens opzij te duwen” SDE

03 september 2020

12u14

Bron: GQ 0 Celebrities De Brits-Nigeriaanse acteur John Boyega (28) is niet helemaal tevreden met hoe Disney z'n personage in de laatste ‘Star Wars’-trilogie heeft aangeprezen. Dat vertelt hij in GQ.

“Het is een moeilijke evenwichtsoefening", zucht John Boyega in GQ. “Je raakt betrokken bij projecten en je gaat niet per se alles leuk vinden. Maar wat ik wel tegen Disney wil zeggen: introduceer geen zwarte personages die je veel belangrijker in de markt zet dan ze eigenlijk in de films zijn, om ze vervolgens opzij te duwen. Dat is niet goed, ik zeg het eerlijk."

En dan heeft Boyega het wel degelijk over zichzelf. In ‘Star Wars: The Force Awakens’ maakte hij z'n opwachting als deserterende Stormtrooper, om z'n rol in de volgende twee films steeds meer te zien slinken. Maar hij heeft het ook over z'n gekleurde collega’s - Naomi Ackie, Kelly Marie Tran en Oscar Isaac - die volgens hem op dezelfde manier behandeld zijn. “Ze wisten wat ze moesten doen met Daisy Ridley, met Adam Driver en met alle andere mensen. Maar toen het over Kelly Marie Tran of John Boyega ging, wisten ze het plots niet meer. Wat wil je dan dat ik zeg? Wat ze willen dat je zegt is: ‘Ik vond het zo leuk om hier deel van uit te maken. Het was een geweldige ervaring ...’ Nee, ik zal dat zeggen wanneer het inderdaad een geweldige ervaring was. Maar laten we eerlijk zijn: alle nuanceringen gingen naar de personages van Adam Driver en Daisy Ridley. Ze weten dat. Iedereen weet dat. Het is niet zo dat ik iets blootleg." Wel geeft hij toe dat hij een ‘geweldige kans’ gekregen heeft, en dat de films een ‘springplank’ geweest zijn.

De laatste tijd spreekt Boyega zich steeds vaker uit over racisme. Zo gaf hij een indrukwekkende speech tijdens de Black Lives Matter-demonstratie in Londen. Belangrijk, omdat hij er zelf ook maar al te vaak mee te maken krijgt, zegt hij. “Ik ben het enige castlid (van ‘Star Wars, red.) die een erg unieke ervaring in deze franchise had, gebaseerd op hun ras. Laten we het daarop houden. Het maakt je kwaad, het maakt je militanter, het verandert je. Omdat je beseft: ‘Ik heb deze kans gekregen, maar ik zit in een industrie die niet klaar voor me is.' Niemand in de cast kreeg te maken met mensen die zeiden dat ze de film zouden boycotten, enkel omdat zij erin meespeelden. Niemand anders kreeg doodsbedreigingen op sociale media die zeiden: ‘Zwart dit en zwart dat en je zou geen Stormtrooper mogen zijn.' Niemand anders maakte dat mee. En dan zijn mensen verbaasd dat ik zo ben. Dat is frustrerend."

