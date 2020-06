John Boyega houdt emotionele speech tijdens protestmars in Londen SDE

03 juni 2020

20u32 0 Celebrities John Boyega (28) was woensdag in Londen aanwezig bij een protestmars tegen racistisch geweld in de Verenigde Staten. De ‘Star Wars’-acteur hield daar volgens Deadline een emotionele speech over zwarte mensen en de uitdagingen waar zij in de maatschappij mee te maken hebben.

Samen met de demonstranten liep Boyega vanaf het Britse parlementsgebouw naar Hyde Park. Onderweg nam hij meerdere malen een luidspreker vast om de aanwezige demonstranten toe te spreken. "Zwarte mensen, ik hou van jullie. Ik waardeer jullie, vandaag is een belangrijke dag. We vechten voor onze rechten, we vechten om in vrijheid te kunnen leven en om iets gedaan te krijgen. Jullie zijn daarvan de vertegenwoordiging."

Eenmaal aangekomen in Hyde Park nam een zichtbaar emotionele Boyega opnieuw het woord. "Jullie moeten begrijpen hoe pijnlijk dit is. Jullie moeten er iedere dag aan herinnerd worden dat jullie ras niets betekent. Dat is niet langer meer het geval. Wij zijn de lichamelijke vertegenwoordiging van onze steun aan George Floyd.”

Vorige week haalde Boyega op Twitter al hard uit naar de vier agenten in Minneapolis die bij de dood van de zwarte George Floyd betrokken waren. "Dit doet zoveel pijn. Dit is een cyclus die nooit lijkt te eindigen. Deze moorden moeten hard worden aangepakt. Zelfs terwijl hij stervende was, kreeg deze man geen enkele empathie van de agenten."

