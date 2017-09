Johan Boskamp met spoed onder het mes 00u09

Oud-voetballer en voetbalanalist Johan Boskamp moest vorige week met spoed onder het mes nadat hij geveld werd door een bloedklonter.

De ex-trainer was afgelopen zondag "op het bankie" naar het WK wielrennen aan het kijken toen hij plots 'out' ging. Hij werd met spoed in het ziekenhuis opgenomen en werd meteen geopereerd. De dag daarop mocht Bossie alweer naar huis. Hij stelt het op dit moment wel. "Ik ben alleen nog een beetje moe", aldus de voormalige middenvelder van onder meer Feyenoord.



Boskamp kampt al langer met gezondheidsproblemen. In 2014 moest hij op advies van de dokter zijn levensstijl drastisch veranderen. "Ik lijk wel een vis. Ik drink alleen nog maar water. En geen bamischijven of dames blanches meer", grapte hij toen.