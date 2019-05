Joe Manganiello over alcoholverslaving: “Op een bepaald moment dacht ik dat ik nooit meer zou herstellen” SD

23 mei 2019

16u59

Bron: Men's Health 0 Celebrities ‘Magic Mike’-acteur Joe Manganiello (42) is ondertussen 17 jaar nuchter, maar dat had hij eigenlijk nooit verwacht, vertelt hij in het magazine ‘Men’s Health’. Tegenwoordig vindt hij het geluk bij zijn vrouw, Sofia Vergara (46).

“Op een zeker moment dacht ik echt dat ik zo gebroken was dat ik nooit meer zou kunnen herstellen”, vertelt Joe Manganiello in het magazine ‘Men’s Health’. Het was 2002, en de acteur had net een rol versierd in ‘Spider-Man’, een van de grootste films van het jaar. Maar de plotse beroemdheid deed hem geen goed. “Drinken was voor mij een manier om niet met mezelf te moeten omgaan”, klinkt het. “En ik denk dat acteren ook een manier was om mezelf niet te moeten zijn. Dan kon ik op de set staan en mezelf niet zijn. Wanneer ik van de set kwam, ging ik naar de bar en kon ik ook mezelf niet zijn. Afspoelen en herhalen. Ik moest echt in de spiegel kijken en eerlijk met mezelf zijn over de man die ik niet aan het worden was.”

En dus besloot Manganiello om het roer om te gooien. Hij weigerde vier jaar lang elke acteerrol en begon te dj’en, was roadie voor de groep Goldfinger en begon in de bouw te werken. Acht uur per dag werkte hij met de drilboor. “Hard fysiek werk is het beste dat je voor je ziel kan doen, ook al is het tuinieren", zegt de acteur. Hij is nu 17 jaar nuchter en geniet van zijn leven. Zijn acteercarrière loopt terug - met rollen in ‘ER’, ‘True Blood' en ‘Magic Mike’ - en hij trouwde in 2015 met actrice Sofia Vergara.

Dat de liefde tussen hen nog even sterk is als vier jaar geleden, blijkt uit alles wat hij zegt. “Ik houd ervan dat ze weet hoe ze voor zichzelf moet zorgen, want ik moest echt samen zijn met iemand vol zelfvertrouwen”, klinkt het. “Enkel iemand die erg sterk en betrouwbaar is, kan de soorten projecten die ik heb gedaan aan. Maar wanneer we thuis zijn, zijn we tegengestelden op de beste manier mogelijk en zijn we op de beste manier mogelijk compatibel met elkaar. Mannelijk/vrouwelijk, yin en yang, hoe je het ook wil noemen.” Hij vervolgt: “Mijn leven is geweldig omdat ik mijn vrouw echt leuk vind. Ik vind het leuk om met haar te praten. Ik vind het leuk om gek te doen met haar. We lachen elke dag, constant. Mijn favoriete ding ooit? Mijn vrouw laten lachen tot ze huilt. Dat is geweldig."