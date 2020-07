Joe Jonas en Sophie Turner verwelkomen dochtertje BDB

27 juli 2020

20u38

Bron: ANP 0 Celebrities Joe Jonas (30) en Sophie Turner (24) hebben samen hun eerste kindje verwelkomd. Dat meldt TMZ maandag. Det twee werden de kersverse ouders van een dochter. Volgens de entertainmentwebsite is de ‘Game of Thrones’-actrice vorige woensdag in een ziekenhuis in Los Angeles bevallen.

De kleine heeft naar verluidt de naam Willa gekregen. Joe en Sophie hebben de zwangerschap stil proberen houden en hebben via hun eigen socialemediakanalen ook officieel nog niets over de zwangerschap of de geboorte van hun dochtertje gemeld.

In februari van dit jaar kwamen via Amerikaanse media de eerste berichten naar buiten dat Sophie een eerste kindje zou verwachten. De actrice en de zanger van de Jonas Brothers trouwden vorig jaar in mei in Las Vegas. De twee gaven een maand later elkaar opnieuw het jawoord tijdens een groot feest voor familie en vrienden.