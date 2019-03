Joe Jonas en Sophie Turner trekken lessen uit huwelijk van broertje Nick SD

05 maart 2019

09u30

Bron: HollywoodLife 0 Celebrities In de zomer van 2019 treedt Joe Jonas (29), een van The Jonas Brothers, in het huwelijk met ‘Game of Thrones’-actrice Sophie Turner (23). Hij is de laatste van de drie broers die gaat trouwen en dus kon hij enkele lessen trekken uit de voorgaande festiviteiten.

Tijdens ‘The Late Late Show’ vertelde Joe aan presentator James Corden dat zijn huwelijk met actrice Sophie Turner voor later dit jaar gepland staat. “We gaan voor een zomerhuwelijk. Ik kijk er naar uit, het gaat leuk worden!” Het koppel is al sinds oktober 2017 verloofd. Wanneer Corden hem vraagt of hij lessen getrokken heeft uit de huwelijken van zijn broers Nick en Kevin, antwoordt Joe ontkennend. “Wel, ze waren allebei prachtig. Die van Nick waren alle 18 geweldig”, lacht hij. Nick trouwde in december met Priyanka Chopra. De christelijke en hindoe-ceremonies werden gevolgd door verschillende feesten. “Dus ik zou zeggen: houd het bij eentje. Eentje en klaar.” Ook oudere broer Kevin ontsnapt niet aan de kritiek. “En Kevin, tja. Kevin trouwde tijdens een sneeuwstorm, dus misschien moet je ook niet trouwen in december.”

Wat Joe wel al wist te vertellen, is dat het er tijdens zijn huwelijk waarschijnlijk erg ruw aan toe zal gaan. “We gaan een rugby- en een voetbalwedstrijd houden. Dus als al mijn bruidsjonkers blauwe ogen en gebroken armen hebben, zal ik erg trots zijn”, lachte hij. Daarmee verwees hij naar de Britse afkomst van zijn verloofde.