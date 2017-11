Joe Jackson post zeldzame foto van kleinzoon Blanket MVO

06u31 0 Twitter Joe Jackson en Blanket Celebrities Joe Jackson, vader van, postte een zeldzame foto van zijn kleinzoon Blanket op Twitter. Hij voegde er ook een vreemde, maar emotionele videoboodschap aan toe.

Blanket veranderde vorig jaar zijn naam in B.G. of Bigi, maar voor zijn 89-jarige grootvader is dat eender. In een mooie video laat hij weten dat hij zich zorgen maakt om de gezondheid van zijn kleinzoon. "Ik begrijp nu waarom je pa je altijd maskers opzette, hij wilde je gewoon beschermen. Mijn advies is: Blijf weg van fietsen!" Verder richtte hij zich tot de rest van de familie. "Doe je broers de groeten van me en zeg dat ik gezegd heb om voorzichtig te zijn en gezond te leven. Wees zoals ik, wees sterk. Dan zal je lang leven, geloof mij maar."

Sinds Michael Jacksons dood in 2009, werd Bigi (of Blanket) maar een handvol keren gezien in het openbaar. Dat maakt Joe's foto en ook zijn boodschap extra opmerkelijk.

To my grandson Blanket. A personal video message from me. Love you. #blanketjackson #MichaelJackson pic.twitter.com/aNtptnlAn1 Joseph Jackson(@ Joe5Jackson) link