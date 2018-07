Joe Jackson in besloten kring begraven naast zoon Michael MVO

03 juli 2018

07u04 1 Celebrities Joe Jackson is maandag ter aarde besteld op begraafplaats Forest Lawn Memorial Park, even buiten Los Angeles. Daar ligt ook zijn zoon Michael begraven.

De ceremonie was alleen toegankelijk voor familie en goede vrienden. Later wordt ook nog een publiek afscheid georganiseerd voor de oprichter van de Jackson 5.

Joseph Jackson overleed vorige week op 89-jarige leeftijd. Alhoewel zijn kinderen in het verleden vaak hebben verteld over de ijzeren vuist waarmee Joe regeerde in het gezin, was de familie de afgelopen week vol lof over hun vader en opa. Dochter La Toya liet weten extreem dankbaar te zijn voor wat Joe voor de familie heeft gedaan. Kleinzoon Taj was boos over negatieve berichten over zijn opa. "ik walg van sommige reacties die ik lees van mensen die hem niet eens kennen. Joe was erg geliefd bij onze HELE familie en onze harten doen pijn. Laat ons rouwen zonder al die lelijkheid".

Michaels oudste kinderen Prince en Paris eerden hun opa ook op sociale media. "Ik zal elk moment dat ik met je heb meegemaakt koesteren tot de dag waarop ik sterf", schreef Paris op Instagram. Haar broer liet weten: "Je leerde me trots te zijn op de naam Jackson en waar die voor staat. Je hebt me geleerd door te zetten in moeilijke tijden maar bovenal heb je me kracht en durf laten zien. Er zal nooit meer iemand zijn als jij."

Hun vader had een minder goede band met Joe. Bij zijn overlijden in 2009 bleek dat Michael zijn pa uit zijn testament had verwijderd. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat Joe is begraven bij zijn zoon, die een niet voor het publiek toegankelijk graf heeft in het mausoleum van de begraafplaats.