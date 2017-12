Joe Jackson haalt zijn kleinkinderen door elkaar MVO

07u30 0 EPA Joe Jackson Celebrities De vader van Michael Jackson, Joe Jackson, heeft in een video zijn kleinkinderen door elkaar gehaald. In een filmpje via Twitter aan kleinzoon Blanket wenst Joe hem sterkte na z'n motorongeluk, maar het was juist diens broer Prince die z'n motor in de prak reed en in het ziekenhuis belandde.

De fout is op zich wel voor te stellen, want beiden heten Prince Michael. Michael heeft ze 1 en 2 genoemd en bovendien heeft de jongste de bijnaam Blanket. De broers hebben nog een zus; Paris Jackson. Hoewel beweerd wordt dat Michael niet de biologische vader is van de drie, is dat nooit officieel vastgesteld.

Het filmpje werd ondertussen al verwijderd.