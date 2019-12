Joe Alwyn licht tipje van de sluier op over relatie met Taylor Swift: “Het is flatterend als ze liedjes over me schrijft” SDE

20 december 2019

08u37

Bron: The Times 0 Celebrities Taylor Swift (30) is al zo'n twee jaar samen met de Britse acteur Joe Alwyn (28), maar het koppel houdt doorgaans de lippen stijf over het elkaar wanneer het over hun relatie gaat. Slechts heel af en toe gunnen ze het publiek een glimp van hun privéleven. Zoals nu. In een interview met The Times over zijn nieuwe miniserie vertelt Joe onder meer over hoe het voelt om een inspiratiebron te zijn voor zijn lief.

De Amerikaanse Taylor Swift en de Britse Joe Alwyn zijn al een hele tijd samen maar veel is er over hun privéleven niet geweten. De acteur licht in The Times echter een tipje van de sluier op. Zo laat hij weten dat hij het helemaal niet erg vindt dat zijn beroemde vriendin liedjes over hem en hun relatie schrijft. “Nee, helemaal niet. Het is flatterend”, klinkt het.

Toch zijn er ook negatieve kanten aan de relatie. De niet-aflatende aandacht bijvoorbeeld, en de vele roddels die over het koppel verschijnen. “99,9 procent van wat de pers over ons schrijft is foutief", merkt Joe op. Een voorbeeld daarvan? De bewering dat Taylor wanneer ze maar wil een privéjet kan nemen om naar hem toe te vliegen. “Ik besteed geen aandacht aan dingen waar ik geen aandacht aan wil besteden", haalt de acteur de schouders op. “Ik laat het gewoon aan mij voorbij gaan. Ik interesseer me niet voor de tabloids. Ik weet wat ik wil doen en dat is dit. En dat is wat ik aan het doen ben.”

Naar Londen

De krant verklapt trouwens ook nog dat Taylor met de kerstdagen naar Londen komt, om “samen met Joe en zijn familie de mini-serie ‘A Christmas Carol’, waarin Alwyn Bob Chratchit speelt, te bekijken.”

Eerder dit jaar vertelde Taylor Swift al waarom ze zelden in het publiek over haar relatie praat. “Ik heb geleerd dat wanneer ik het wel doe, mensen denken dat mijn relatie ook ter discussie staat. Maar mijn relatie staat absoluut niet ter discussie. Wanneer jij en ik nu een glas wijn zouden drinken, dan zouden we erover praten. Maar het punt is gewoon dat het toch verspreid raakt. Dus hier trek ik mijn grens, en dan wordt mijn leven hanteerbaar. Ik wil echt graag het gevoel hebben dat het hanteerbaar is.”