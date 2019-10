Joaquin Phoenix zegt sorry voor beschamende video waarin hij cameraman uitmaakt: “Maar hij zat wel constant te fluisteren” SDE

03 oktober 2019

09u00

Bron: ANP/EW 0 Celebrities Acteur Joaquin Phoenix (44) wist even niet wat zeggen tijdens een bezoekje aan de talkshow van Jimmy Kimmel (51). De presentator liet hem namelijk een behind-the-sceneclip liet zien van zijn nieuwe film ‘Joker’, waarin de acteur een medewerker op de set de huid vol scheldt. “Dat moest eigenlijk privé blijven", lacht Phoenix groen.

Na een uitgebreid interview over zijn rol als ‘The Joker’, polst presentator Jimmy Kimmel achteloos naar de sfeer op de set. “The Joker lacht nogal veel, maar niet een leuke manier”, klinkt het. “Eerder zoals Robert DeNiro in ‘Cape Fear’. Het lijkt me niet echt fijn om te doen. Klopt dat?” Maar Joaquin Phoenix ontkent: “Het was heel leuk om de film te maken. Het was een lichte set. Je kent Todd (Phillips, de regisseur, red.), dat is een hele grappige kerel. En ik voel me bijna schuldig, maar we hadden een hele leuke tijd.” Waarop Kimmel antwoordt: “Interessant dat je dat zegt, want Todd heeft me een behind-the-scene-fragmentje gestuurd.”

Daarop is te zien hoe Phoenix, gekleed in zijn Joker-kleding, probeert zich te concentreren op zijn werk, maar door iemand op de set van zijn werk wordt gehouden. "Houd gewoon je fucking klep, gast. Ik probeer hier iets goeds te vinden", valt hij ineens uit. Na nog een scheldtirade, noemt de medewerker in kwestie, cameraman Lawrence Sher, de acteur vervolgens Cher - nog zo'n diva. Phoenix is daar echter helemaal niet van onder de indruk. "Dat is niet eens een belediging", zegt hij. "Cher, serieus? Ze is een zangeres, actrice, danseres, mode-icoon... Hoe is dat een fucking belediging?", bijt hij de cameraman toe voordat hij boos uit beeld beent.

Phoenix zit ongemakkelijk op zijn stoel te draaien bij het zien van de beelden en weet duidelijk niet wat hij moet zeggen. "Dit is zo gênant", bekent hij tegenover Kimmel en het publiek. De acteur legt daarna uit waarom hij zo uit zijn vel sprong. "Soms is het draaien van films best intens, omdat je met veel mensen in een kleine ruimte bent en je iets goeds probeert te doen." En hij voegt eraan toe: “En dit had eigenlijk privé moeten blijven. Dit is gênant. Het spijt me echt dat jullie dit moesten zien. Het is absoluut niet Larry’s fout.”

Oscarkansen

Ondanks zijn excuses wil Phoenix toch graag nog een nuance toevoegen. "Weet je wat het is: het spijt me, maar hij zat wel echt constant te fluisteren en dan is het echt heel moeilijk om het juiste gevoel te vinden waar je naar zoekt. Het was niet goed van me en het spijt me, maar hij had dat niet moeten doen. Ik ben gewoon eerlijk!", lacht hij.

Ondertussen heeft de persverantwoordelijke van Phoenix wel aan Entertainment Weekly laten weten dat het om een grapje gaat, al wordt dat door verschillende media in twijfel getrokken.

Joker is een 'origin story' over de bekendste comic-schurk ter wereld en de belangrijkste tegenstander van Batman. De film ging op het festival van Venetië in première en won daar de prestigieuze Gouden Leeuw. Phoenix wordt door vriend en vijand al getipt voor een Oscar voor zijn intense vertolking. De film draait vanaf volgende week in de Nederlandse bioscopen.

(Het bewuste fragment begint op 7 min 39 sec)