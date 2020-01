Joaquin Phoenix voert actie met Jane Fonda voor klimaat SDE

10 januari 2020

20u22

Bron: ANP
Joaquin Phoenix, die afgelopen zondag een Golden Globe in de wacht sleepte voor zijn rol in Joker, is vrijdag de straat opgegaan om te protesteren voor het klimaat. Dat deed hij samen met Jane Fonda en haar Fire Drill Fridays-beweging.

De acteur sprak tijdens zijn dankwoord op de Golden Globes ook al over bestrijden van klimaatverandering. "Het is tof dat mensen voor Australië bidden, maar we moeten meer doen dan dat," zei hij tijdens zijn toespraak. "Hopelijk kunnen we samenkomen en echte veranderingen maken." Ook vrijdag sprak hij de menigte toe over zijn eigen worsteling met klimaatverandering. "Sommige dingen kan ik niet omheen. Ik heb een vliegtuig genomen om hier te zijn, maar ik kan wel mijn eetpatroon aanpassen. Ik hoop dat jullie hetzelfde doen." De Golden Globes serveerden voor het eerst een compleet plantaardig menu tijdens de ceremonie op zondag.



Het is de laatste keer dat Fonda de Fire Drill Fridays organiseert in Washington. De actrice werd meerdere keren gearresteerd, en vroeg nu een groep van 300 anderen om ook gearresteerd te worden voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Ook andere bekende mensen zoals Susan Sarandon, Maggie Gyllenhaal en Martin Sheen waren vrijdag aanwezig bij het protest.