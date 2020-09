Joaquin Phoenix vernoemt zoontje naar overleden broer River MVO

28 september 2020

09u15

Bron: ANP 0 Celebrities Rooney Mara (35) en Joaquin Phoenix (45) zijn vorige maand ouders geworden. Het stel heeft hun zoontje vernoemd naar de broer van Joaquin: de in 1993 overleden acteur River Phoenix. Dat heeft regisseur Victor Kossakovsky bekendgemaakt.

Hoewel de acteurs zelf nooit heel open zijn over hun privéleven, klapte de regisseur van documentaire ‘Gunda’ zondag op het filmfestival van Zürich uit de biecht. Phoenix heeft de docu geproduceerd, maar was niet aanwezig. Kossakovsky zei daarover: “Hij heeft net een baby gekregen, een prachtige zoon die River heet, dus hij kan deze film nu niet promoten.”

River Phoenix was de oudere broer van Joaquin. Hij was op zijn achttiende een van de jongste Oscargenomineerde acteurs ooit, voor zijn werk in ‘Running On Empty’. Hij kreeg ook veel lof voor zijn rol in ‘My Own Private Idaho’ uit 1991. De acteur overleed op zijn 23e aan een overdosis. Joaquin, die erg close was met zijn broer, heeft het verlies naar eigen zeggen nooit écht verwerkt.