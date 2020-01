Joaquin Phoenix rouwt nog steeds om overleden broer River BDB

15 januari 2020

10u25

Bron: 60 Minutes/RTL Boulevard 0 Celebrities ‘Joker’-acteur Joaquin Phoenix (45) heeft het nog steeds moeilijk met de vroegtijdige dood van z’n broer River. Bijna 27 jaar na zijn overlijden vertelt hij in het programma ‘60 Minutes’ openhartig over de gevolgen van deze dramatische gebeurtenis.

River Phoenix, die beroemd werd door zijn rollen in films als ‘Stand By Me’ en ‘My Own Private Idaho’, overleed in 1993 op z’n 23ste aan een overdosis net buiten de nachtclub The Viper Room in Hollywood. Broertje Joaquin, toen 19 jaar oud, was in dezelfde discotheek aan het feesten. Volgens de acteur was de manier waarop de Amerikaanse media omgingen met de dood van z’n broer belemmerend voor het rouwproces.

“We waren als familie zo ver verwijderd van de entertainmentwereld. We keken niet naar dat soort programma’s”, vertelt de acteur in ‘60 Minutes’. “River was een heel goede acteur en enorme filmster, maar eigenlijk merkten we daar niets van. Na zijn overlijden waren we heel kwetsbaar en net dan vlogen er helikopters over ons huis en probeerden mensen ons huis binnen te dringen. Dat was niet goed voor ons rouwproces.”

River heeft nog altijd een belangrijke rol in Joaquins leven. “Ik denk dat in zowat elke film die ik maak een connectie te vinden is met hem”, vervolgt hij. “Ik denk dat we allemaal zijn aanwezigheid en sturing blijven voelen in onze levens.” Ook vertelt Joaquin hoe River een grote invloed is geweest voor hem om te gaan acteren.