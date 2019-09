Joaquin Phoenix: “Ik dank mijn acteercarrière aan mijn overleden broer River” TK

10 september 2019

21u30

Joaquin Phoenix heeft zijn acteercarrière grotendeels te danken aan zijn in 1993 overleden broer River. "Zonder hem was hij waarschijnlijk niet gaan acteren", vertelde de 44-jarige Joaquin volgens Variety in een emotionele speech tijdens het Toronto International Filmfestival.

"Toen ik 15 of 16 jaar was, kwam mijn broer thuis met een videotape van ‘Raging Bull’. Hij zei tegen me dat ik moest gaan zitten en de film moest bekijken", aldus de ‘Joker’-acteur nadat hij de Tribute Actor Award in ontvangst mocht nemen. "En de volgende dag werd ik wakker en dwong hij me hem opnieuw te bekijken. En hij zei: jij gaat weer acteren. Dat is wat jij moet gaan doen. Hij vroeg het me niet, hij vertelde het me." Joaquin is zijn broer daar nog altijd dankbaar voor. "Ik ben hem al mijn dank verschuldigd, omdat acteren mij zo'n geweldig leven heeft gegeven."

Phoenix kreeg de nieuwe oeuvreprijs samen met Meryl Streep, die als eerste actrice de nieuwe award in ontvangst mag nemen. Binnenkort is Phoenix te zien als de Joker, de schurk uit het Batman-universum. De film gaat begin oktober in première.

River Phoenix was zelf ook acteur. Hij begon al op piepjonge leeftijd aan zijn carrière en werd op 17-jarige leeftijd genomineerd voor een Oscar voor de film ‘Running On Empty’. Het grote publiek kent hem vooral als de jonge Indiana Jones in ‘The Last Crusade’. De succesvolle jongeman overleed echter op 23-jarige leeftijd op de stoep van een nachtclub. Hij kreeg een hartaanval ten gevolge van een overdosis heroïne en cocaïne.