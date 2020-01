Joaquin Phoenix en Martin Sheen opgepakt tijdens klimaatprotes Redactie

11 januari 2020

16u28

Bron: AD 0 Celebrities Joaquin Phoenix en Martin Sheen zijn gisteren gearresteerd in Washington. De acteurs waren aanwezig bij een klimaatprotest en hielden de trappen van regeringsgebouw het Capitool bezet. Dat meldt Deadline.

Het protest werd georganiseerd door Jane Fonda. De actrice is al meerdere keren gearresteerd tijdens demonstraties, maar werd deze keer niet opgepakt. De Joker-acteur Joaquin Phoenix en Martin Sheen ontkwamen niet aan de politie. Deadline meldt dat er in totaal 147 demonstranten zijn opgepakt.



Dat juist Phoenix zijn gezicht liet zien tijdens een klimaatprotest is niet verrassend. Hij won onlangs een Golden Globe voor zijn rol in de hitfilm 'The Joker’ en kaartte tijdens zijn speech ook de impact van zuivel- en vleesproductie op klimaatverandering aan. “Soms vraag ik me af wat we kunnen doen in dit gevecht tegen klimaatverandering. Er is iets wat we vandaag en morgen kunnen doen: bepalen wat we consumeren”, zei hij toen. Phoenix is zelf veganistisch.



De protesten van Jane Fonda in Washington duren inmiddels 14 weken. Diverse sterren waren eerder al aanwezig, waaronder Ted Danson en Iain Armitage. Het is vooralsnog niet duidelijk of Joaquin Phoenix en Martin Sheen inmiddels weer op vrije voeten zijn.