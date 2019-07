Joan Kennedy zweert eindelijk de drank af



19 juli 2019

Ooit was ze de flamboyante echtgenote van Ted Kennedy, Amerikaans senator en broer van voormalig president John, maar door haar alcoholverslaving verloor Joan Kennedy veel van haar glans. Na een decennialange strijd met de fles vertelt haar advocaat dat ze op haar 82ste verlost is van haar drankprobleem.

Jarenlang al leeft Joan Kennedy een teruggetrokken leven in een villa aan de Amerikaanse Oostkust. Sinds bekend werd dat haar man, de inmiddels overleden Amerikaanse senator Ted Kennedy, haar bedroog met andere vrouwen, zocht ze haar heil in de fles. Die hielp haar leven volgens insiders helemaal om zeep. ‘Op een bepaald moment was ze zelfs mondwater en vanille-extract aan het drinken omdat er alcohol in zit’, vertelt een bron. ‘Haar leven was een grote puinhoop en ik vraag me nog altijd af waarom ze niet vaker werd opgenomen in een ontwenningskliniek.’

Heel wat mensen denken dat Joan zich vergreep aan de fles toen ze hoorde dat haar man haar bedroog. Hun huwelijk eindigde in 1983 na 25 jaar, het nieuws van Teds affaire kwam aan het licht in 1969. De politicus reed met zijn wagen van een brug, waarbij zijn jonge vrouwelijke passagier Mary Jo Kopechne om het leven kwam. ‘Joan heeft Ted altijd bijgestaan, maar ze geraakte er nooit helemaal overheen’, vertelt een vriend van de familie. ‘Niet lang daarna werd ze voor het eerst aangehouden wegens dronken rijden.’

Het echtpaar heeft drie kinderen. Ted Jr. (57), Patrick (52) en Kara, die in 2011 op 51-jarige leeftijd overleed aan een hartaanval. Ook de dood van haar enige dochter hakte er keihard in. ‘Joan was een wrak’, aldus een bron dicht bij de familie. ‘Ze huilde onophoudelijk over de kist en stortte helemaal in elkaar.’ Haar alcoholverslaving bleef niet zonder gevolgen. In 2004 kwam ze lelijk ten val met als gevolg een gapende hoofdwonde en een gebroken schouder. Haar kinderen vonden dat ze niet meer verantwoordelijk kon worden geacht voor haar bezittingen en wilden een regeling over het huis waarin ze woonde.

Doodsteek

Ted bleef op dat moment in de achtergrond en overleed uiteindelijk in 2009 op 77-jarige leeftijd aan de gevolgen van hersenkanker. Toen Joans zoon Patrick in 2015 een allesonthullend boek uitbracht, zorgde dat bijna voor de doodsteek. Patrick schreef onder meer dat zijn vader kampte met een ‘donker en allesverwoestend alcoholprobleem’. Ook die klap kwam aan en Joan trok zich helemaal terug in de anonimiteit. In 2015 verscheen ze voor het laatst in het openbaar tijdens een evenement van de Amerikaanse senaat.

Toch is er licht aan het einde van de tunnel. De inmiddels 82-jarige Joan laat via haar advocate weten dat ze nu eindelijk de drank heeft afgezworen. ‘Ze gaat al geruime tijd naar bijeenkomsten van de AA en doet het erg goed’, aldus advocate Margo Nash. ‘In september wordt Joan 83 en ze verkeert in uitstekende gezondheid.’