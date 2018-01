Jimmy Kimmel presenteert opnieuw de Oscars, onder voorwaarden: "Als er wéér iets fout gaat moeten er ontslagen vallen" MVO

12u38 0 AFP Jimmy Kimmel Celebrities Talkshowhost Jimmy Kimmel belooft dat er tijdens de uitreiking van de Oscars volgende maand geen blunders zoals vorig jaar worden gemaakt. Als dat wel gebeurt, zijn harde maatregelen nodig bij Oscar-uitzender ABC, vindt hij.

"Dan zou iedereen die bij ABC werkt moeten worden ontslagen", zei Jimmy volgens Amerikaanse media tijdens een pers-event. "Een keer kan gebeuren maar als het weer gebeurt is hier echt niemand capabel genoeg om een televisieshow te maken."

De komiek mag dit jaar nog een keer aantreden als presentator van de Academy Awards. Vorig jaar liep de finale volledig in de soep toen de verkeerde winnaar van de Oscar voor beste film bekend werd gemaakt. Niet 'La La Land', maar 'Moonlight' won de belangrijkste prijs van de avond. Een verkeerde envelop was de boosdoener.

Jimmy noemde het presenteren van de Oscars vorig jaar een hoogtepunt in zijn carrière. Hij grapte bij zijn aanstelling voor dit jaar nog wel dat er weer van alles kan gebeuren. "Als je denkt dat we er dit jaar aan het einde een potje van hebben gemaakt, wacht dan maar op wat we in petto hebben voor de negentigste jubileumshow."

De uitreiking van de Oscars vindt dit jaar plaats op 4 maart.