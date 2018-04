Jimmy Kimmel door het stof na grappen over Melania Trump Redactie

09 april 2018

03u57

Bron: AD 0 Celebrities De Amerikaanse komiek en tv-host Jimmy Kimmel heeft zijn excuses aangeboden voor een grap die hij over Melania Trump maakte. In een uitzending van zijn latenightshow vorige week maakte de presentator het accent van de First Lady belachelijk.

Kimmel plaatste zondag een post op Twitter waarmee hij een ruzie wilde beëindigen tussen hem en Fox News-presentator Sean Hannity. Die had hem aangevallen over de grappen, waarna de twee elkaar via hun tv-programma's en Twitter in de haren vlogen. Hannity noemde Kimmel daarbij 'Harvey Weinstein jr.' en Kimmel insinueerde op botte wijze dat Hannity stiekem seks met Donald Trump heeft, wat hem kritiek uit de homogemeenschap opleverde.

In een lange excuustweet zondag liet Kimmel weten: "Alhoewel ik moet bekennen dat ik heb genoten van onze woordenwisseling, realiseer ik me dat dit niveau moddergooien van beide kanten niets goed doet, en zelfs schadelijk is, voor ons land. Met mijn persiflage van de toewijding van Sean Hannity aan Donald Trump, heb ik nooit bedoeld de homogemeenschap te kwetsen en aan degene die daar aanstoot aan hebben genomen, bied ik mijn excuses aan."

Over Melania Trump zei de presentator: "Mevrouw Trump heeft genoeg om zich zorgen over te maken zonder dat ze gebruikt wordt om kijkcijfers te scoren." Een kleine sneer naar zijn conservatieve collega-presentator kon hij toch niet laten. "Ik hoop dat Sean Hannity verdergaat met deze nieuwe steun aan vrouwen, immigranten en First Ladies en dat hij veel succes boekt in deze heroïsche strijd."