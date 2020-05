Jimmy Fallon biedt excuses aan voor 'blackface'-sketch BDB

27 mei 2020

08u00

Bron: ANP 0 Celebrities Talkshowhost Jimmy Fallon (45) heeft dinsdag zijn excuses aangeboden voor een sketch van twintig jaar geleden in het komische programma ‘Saturday Night Live’. Hij liet toen z'n gezicht donker schminken.

"In 2001 heb ik de stomme beslissing genomen om in ‘Saturday Night Live’ Chris Rock te imiteren met een zwart gezicht”, zegt Fallon op Twitter. "Daar is geen excuus voor." De inmiddels verguisde ‘blackface’-traditie stamt uit het einde van de 19e eeuw. Blanke toneelacteurs lieten zich toen zwart schminken om de Afro-Amerikaanse bevolking voor schut te zetten.

De bewuste sketch van ‘Saturday Night Live’ dook eerder deze week opnieuw op en leidde tot veel kritiek op sociale media. Fallon laat weten dat hij het terecht vindt dat hij op zijn verleden is gewezen. "Het spijt me heel erg dat ik toen dit schandalige besluit heb genomen. En ik dank jullie, het publiek, dat jullie mij hiervoor ter verantwoording hebben geroepen.”

NBC en ‘Saturday Night Live’ hebben de sketch eerder al van hun website verwijderd.