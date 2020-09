Jim ‘Sheldon’ Parsons raakte smaak- en reukzin kwijt tijdens coronabesmetting: “Het was wreed” SDE

30 september 2020

10u38

Bron: HuffPost 0 Celebrities Jim Parsons (47), bekend als Sheldon Cooper uit ‘The Big Bang Theory’, heeft in maart het coronavirus opgelopen. Dat vertelde hij in ‘The Tonight Show’.

Het was presentator Jimmy Fallon die het onderwerp aansneed, toen hij opmerkte dat hij geen idee had dat Parsons besmet was met het coronavirus. “Niet iedereen wist dat", reageerde de acteur daarop. “Dus waarom zou ik er nu niet op televisie over praten", lachte hij. Volgens Parsons dachten z'n echtgenoot Todd Spiewak en hijzelf oorspronkelijk dat ze gewoon een verkoudheid hadden opgelopen. “Maar dat leek steeds onwaarschijnlijker. En uiteindelijk hebben we onze smaak- en reukzin volledig verloren.”

“Dat was zo absurd dat ik het moeilijk kan beschrijven", vertelde Parsons. “Ik besefte niet dat je smaak en reuk volledig konden verdwijnen. En dan zit je in quarantaine en is er helemaal niets dat je kan doen buiten eten. Mijn god, dat was echt wreed.” De acteur voegde eraan toe dat hij wel degelijk “alles” bleef eten, maar “ik proefde het gewoon niet. Het is echt de definitie van verspilde calorieën."

