Jim Parsons vertelt over het moment waarop hij besloot te stoppen met ‘The Big Bang Theory’: “Ik was uitgeput” SDE

12 augustus 2020

12u19

Bron: RadioTimes 0 Celebrities Na elf seizoenen van de populaire sitcom ‘The Big Bang Theory’ besloot hoofdrolspeler Jim Parsons (47) om na een laatste seizoen uit het project te stappen, wat meteen ook het einde van de reeks betekende. Nu legt hij in de podcast ‘David Tennant Does a Podcast With...’ uit waarom hij die beslissing nam.

Wanneer de acteurs van ‘The Big Bang Theory’ het contract voor seizoenen 11 en 12 ondertekenden, besefte nog niemand dat het om de twee laatste seizoenen van de reeks zou gaan. Enkel Jim Parsons had een voorgevoel, vertelt hij in de podcast van collega-acteur David Tennant. “Toen ik het contract tekende had ik een stil vermoeden dat het dat zou zijn voor mij.”

Z'n vermoeden kwam al snel uit, zegt de acteur, die twaalf seizoenen lang gestalte gaf aan het personage Sheldon Cooper. De stress van de opnames gecombineerd met de repetities voor een toneelstuk zorgden ervoor dat het Jim te veel werd. “Ik was uitgeput", zegt hij. “En meer nog dan iets anders was ik van streek omdat een van onze honden op sterven lag." Enkele dagen nadat de hond overleed, brak de acteur z'n voet tijdens het toneelstuk. “Het was zo beangstigend”, geeft hij toe. “Ik had het gevoel dat ik op het randje van de afgrond stond. Het komt erop neer dat het een erg intense zomer was. De hond stierf op veertienjarige leeftijd, en Todd (z'n echtgenoot, red.) en ik waren toen net vijftien jaar samen. Het einde van een tijdperk eigenlijk. Ik had een moment van helderheid en dacht: ‘Ik moet mezelf niet voorbij galopperen. Neem deze tijd om wat rond te kijken.’ En dat deed ik ook.”

Daarnaast besefte Jim dat hij op het einde van seizoen 12 slechts zes jaar jonger zou zijn dan z'n vader toen die op 52-jarige leeftijd overleed. Z’n beslissing was gemaakt. “Ik denk dat er andere dingen zijn die ik moet proberen en doen", zegt hij. “Ik weet nog niet wat ze zijn, maar ik weet wel dat ik het moet proberen." Dat zijn vertrek meteen ook het einde van de reeks inluidde, was niet zijn idee, zegt hij. “Ik had nooit het idee dat ik niet wilde dat de show zonder mij verder zou gaan. Integendeel zelfs! Ik dacht: ‘Er is zoveel goeds hier, zoveel mensen houden hiervan.’” Maar de beslissing werd toch genomen door het productieteam.

‘The Big Bang Theory’ liep van 2007 tot 2019.