Jim Carrey openhartig over jarenlange depressie: "Ik ben soms alweer gelukkig" MVO

12u49 0 EPA Jim Carrey Celebrities Jim Carrey (55) is al lange tijd de grote afwezige in Hollywood. Hij trok zich terug uit de media tijdens zijn jarenlange gevecht met depressie. Nu ziet hij eindelijk het licht aan het eind van de tunnel: "Ik verdrink niet langer in mijn verdriet."

Carrey sprak voor het eerst over zijn depressie in 2004, toen hij bekende dat hij zijn vreemde gevoel voor humor putte uit de ziekte. Hij nam een tijdlang medicatie om de symptomen te onderdrukken, maar uiteindelijk koos hij om daarmee te stoppen. Vandaag kan hij eindelijk zeggen dat het beter gaat: "Ik ga er niet langer aan onderdoor. Af en toe voel ik me zelfs terug gelukkig. Op dit punt kan ik in ieder geval al zeggen dat ik niet meer depressief ben."

"Jaren heb ik het lastig gehad, maar nu is het ander: Als de regen komt, regent het, maar dat gaat over. Vroeger had ik het gevoel dat de zon er nooit meer door zou komen."

Carrey heeft een moeilijke periode achter de rug. Hij werd aangeklaagd door de familie van zijn ex-vriendin Cathriona White. Zij zien hem als schuldige voor haar zelfmoord.