Jim Carrey onder vuur na seksistische uitspraak tijdens interview

14 februari 2020

08u04 4 Celebrities Na vier jaar afwezigheid is Jim Carrey (58) weer te zien op het grote scherm in ‘Sonic The Hedgehog’. Tijdens een promo-interview voor de film liet hij zich echter iets te veel gaan. Toen een Britse journaliste hem vroeg “wat er nog op zijn bucketlist stond om te doen”, zei hij vlotjes: “Jij.”

“Sonic heeft een bucketlist in de film”, begon de journaliste. “Heb jij nog dingen op je bucketlist staan die je na je hele carrière echt nog wil doen?” Carrey was snel met zijn antwoord: “Enkel jij nog, de rest is all done.” De vrouw kon er nog hartelijk om lachen. “Ik weet niet goed wat ik daarop moet zeggen”, gaf ze toe.

Het internet weet het wel, of zo klinkt het toch op Twitter. “Dat was echt ongepast”, merkt iemand op. “Een seksistische opmerking geven tijdens een doodnormaal interview... Jim, je bent een vieze, oude man.”

Anderen verdedigen de acteur dan weer. “Hij bedoelde er helemaal niets mee! Jullie zouden hem beter met rust laten en blij zijn dat hij weer op het scherm te zien is.”

