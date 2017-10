Jim Carrey moet getuigen in zaak dood ex kv

23u35

Bron: ANP 0 EPA Celebrities Jim Carrey is opgeroepen om te getuigen in de rechtszaak rond de dood van zijn ex-vriendin. De nabestaanden van Cathriona White, die in 2015 kort na de relatiebreuk met Jim zelfmoord pleegde, houden de komiek en acteur verantwoordelijk voor haar dood.

"Wij kijken uit naar volgende week, als mijnheer Carrey eindelijk onder ede de vragen moet beantwoorden, die hij al jaren ontwijkt. Zoals waarom hij mevrouw White illegale drugs gaf, waarom hij mevrouw White met soa's besmette en daar vervolgens over loog en waarom hij blijft volharden in zijn onschuld", aldus Michael Avenatti, advocaat van de moeder van Cathriona en haar ex-man Mark Burton in een verklaring waarover OK! Magazine beschikt.

Carrey heeft eerder via zijn advocaat laten weten niets te maken te hebben met de dood van zijn ex-vriendin. "Hij kijkt uit naar de oproep van de rechtbank, omdat de waarheid uiteindelijk zal overwinnen. Zijn getuigenis zal de waarheid niet veranderen", aldus advocaat Ray Boucher eerder in People.

Carrey moet zich op 27 oktober melden bij de rechtbank in Los Angeles.