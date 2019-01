Jim Carrey (56) heeft een relatie met 34-jarige actrice KD

07 januari 2019

07u32

Bron: ANP 0 Celebrities Jim Carrey (56) heeft een nieuwe vriendin. Het koppel verscheen voor het eerst samen op de rode loper van een feestje voorafgaand aan de Golden Globes in Los Angeles.

Een woordvoerder van de komiek bevestigde zondag dat Jim inderdaad een stel vormt met Ginger Gonzaga. De 34-jarige is samen met Jim te zien in de serie ‘Kidding’, waarin ook hun personages daten.

Ginger is de eerste vriendin waar Jim mee in de openbaarheid treedt sinds zijn relatie met Cathriona White. Zij overleed aan de gevolgen van een overdosis in 2015, vlak nadat haar relatie met Jim op de klippen was gelopen.