Jessica Simpson weigerde hoofdrol in ‘The Notebook’ om seksscène LV

05 februari 2020

10u00

Bron: ANP 0 Celebrities Jessica Simpson (39) had de vrouwelijke hoofdrol in The Notebook kunnen spelen, maar ze sloeg het aanbod af omdat er een seksscène in het script stond. Dat schrijft de actrice in haar autobiografie.

Onderdeel van het probleem dat Simpson had met het spelen van een seksscène, was dat haar tegenspeler Ryan Gosling zou zijn. Die had ze eerder ontmoet toen ze auditie deed voor de Mickey Mouse Club, en ze was als 12-jarige stapelverliefd op hem geworden. “Voordat iedereen doorhad hoe hot Ryan Gosling zou worden, had ik al een visioen”, grapt ze daarover in het boek. Gosling was uiteindelijk in ‘The Notebook’ te zien met Rachel McAdams.

Later in haar carrière zegde Simpson ook rollen af vanwege haar toenmalige vriend Tony Romo. De footballspeler wilde niet dat zij projecten aannam waarvoor ze met andere mannen moest zoenen. “Daardoor vielen in principe alle romantische komedies af, en dat waren precies de films waar ik in die tijd voor in aanmerking kwam”, aldus Simpson, die zegt begrip te hebben voor Romo. “Sommige mensen kunnen het niet aan als anderen flikflooien met hun vriendin, zelfs niet als dat alleen voor werk is. Ik snap dat.”