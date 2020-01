Jessica Simpson over passionele relatie met John Mayer: “Steeds opnieuw vertelde hij me dat hij geobsedeerd door me was” SDE

23 januari 2020

11u26

Bron: People 0 Celebrities In haar nog te verschijnen autobiografie ‘Open Book’ vertelt Jessica Simpson (39) niet alleen openhartig over haar alcohol- en medicijnverslaving, maar ook over haar ingewikkelde relatie met zanger John Mayer (42). Dat schrijft People, die het boek mocht inkijken.

Jessica Simpson en John Mayer ontmoetten elkaar in het begin van 2005 op een feestje ter ere van de Grammy Awards. De zangeres was toen nog getrouwd met Nick Lachey, maar het hield John niet tegen om haar te charmeren. Hij vertelde hoezeer hij genoten had van haar nummer ‘With You’, en hij begon haar te schrijven. Toen haar relatie met Nick eind 2005 op de klippen liep, begon ze te daten met andere mannen. Maar Mayer was daar niet blij mee: “Hij wilde me helemaal of niet.” En zelf was ze ook niet ongevoelig voor zijn charmes. “Hij liep een kamer binnen, nam zijn gitaar vast en je begon te zwijmelen. Ik kende de man achter de gitaar niet echt. En dat werd mijn doel.”

Bang voor teleurstelling

De twee muzikanten hadden enkele maanden in het geheim een relatie, en Jessica werd verliefd op Johns intensiteit. “Steeds opnieuw vertelde hij me dat hij geobsedeerd door me was: seksueel en emotioneel.” Dat zorgde ervoor dat ze zich fysiek wel krachtig voelde, maar de zangeres geeft toe dat ze zich ook onzeker voelde wanneer ze bij hem was, omdat de relatie zo vaak spaak liep. “Ik maakte me constant zorgen dat ik niet slim genoeg voor hem was", schrijft ze. “Hij was zo slim en hij praatte met me alsof het een vriendschappelijke wedstrijd was die hij moest winnen." Ze was zelfs zo bang dat ze hem zou teleurstellen dat ze een vriendin regelmatig haar sms’jes liet nakijken op spelling en grammatica. Maar dat bleek niet genoeg: “Mijn angstgevoelens schoten de hoogte in en ik schonk nog een drankje uit. Het was het begin van mijn vertrouwen op alcohol om mijn zenuwen te camoufleren.”

“Hij hield van me op de enige manier die hij kende en ik hield heel lang van die liefde. Te lang. Maar het hield me in zijn greep.” Pas in 2010 eindigde hun relatie, nadat John een interview aan Playboy gegeven had waarin hij haar ‘seksbom’ noemde. “Hij dacht dat dat was hoe ik genoemd wilde worden. Maar ik was aan de grond genageld en zo gegeneerd dat mijn grootmoeder dat moest lezen. Een vrouw en hoe ze in bed is, is niet iets waarover je praat. Het was shockerend.” Maar het ergste vond ze dat de muzikant haar vertrouwen verbroken had: “Hij was de meest loyale persoon op de planeet en toen ik moest lezen dat hij dat eigenlijk niet was, was het voor mij voorbij. Ik wiste zijn nummer. Hij maakte het gemakkelijk voor me om hem te verlaten.”