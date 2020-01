Jessica Simpson over het moment waarop ze de drank afzwoor: “Ik was zo bang dat ik hen had teleurgesteld” SDE

26 januari 2020

09u12

Bron: People 1 Celebrities Jessica Simpsons autobiografie ‘Open Book’ moet nog verschijnen, maar People magazine mocht wel al enkele fragmenten inkijken. Dat de zangeres lange tijd verslaafd was aan alcohol en medicijnen kwamen we zo al te weten, maar nu deelt ze ook een fragment over het moment waarop ze besloot af te kicken.

We schrijven Halloween 2017. Jessica Simpson en haar echtgenoot, Eric Johnson gingen samen met hun dochter Maxwell naar een schoolbijeenkomst. “Het was 7.30 uur ‘s ochtends en ik had al gedronken”, schrijft ze. Die avond zou het koppel een Halloweenfeestje organiseren. Simpson ging verkleed als countryzanger Willie Nelson. Toen iemand van haar team een grijze baard op haar gezicht probeerde te lijmen, verloor ze alle besef van haar omgeving. Johnson vroeg haar of ze wilde helpen om de kinderen klaar te maken, maar de zangeres besefte dat ze in haar toestand niet kon helpen. “Ik was zo bang dat ze me in die toestand zouden zien", klinkt het. “Ik ben beschaamd om te zeggen dat ik niet weet wie hen die avond in hun kostuums geholpen heeft.”

Die avond nam ze een slaapmiddel in. “Ik sliep de volgende ochtend uit, bang om hen te zien, bang dat ik gefaald had. Ik verstopte me tot ze vertrokken waren, en begon toen te drinken.” Maar de zangeres besefte wel dat er iets moest gebeuren. Ze nodigde haar beste vrienden uit en zei: ‘Ik moet stoppen. Iets moet stoppen. En als de alcohol de dingen alleen maar erger maakt, dan moet ik afkicken.” Zo gezegd, zo gedaan.

En Simpson had veel steun aan haar echtgenoot. “Eric stopte met drinken op hetzelfde moment als ik", zegt ze. “Hij zei: ‘Ik doe dit samen met jou, schat.’ Alsof het niets was. Hij heeft nog geen seconde achterom gekeken. Zo is hij gewoon. Erg onbaatzuchtig en liefdevol, en de meest geweldige vader ter wereld.”

De twee hebben drie kinderen samen: dochter Maxwell (7), zoon Ace (6) en dochtertje Birdie (10 maanden).