Jessica Simpson niet blij met Vogue-artikel over haar borsten: "Misselijkmakend"

07 mei 2020

18u00

Bron: Page Six 0 Celebrities Jessica Simpson (39) is niet blij met een artikel van Vogue waarin herinneringen aan het Met Gala worden opgehaald. Dat voormalig creative digital director Sally Singer het nodig vond om commentaar te geven op de weelderige boezem van de zangeres, schoot in het verkeerde keelgat.

In ‘Only at the Met’ vertellen verschillende belangrijke figuren over hun ervaringen met het Met Gala, een van de belangrijkste evenementen in de mode-industrie. Voormalig creative digital director van Vogue, Sally Singer, schreef: “Een jaar was Jessica Simpson daar met John Mayer. Ze droeg een jurk van Roberto Cavalli en haar borsten vielen bijna uit haar jurk op de rode loper. Tijdens het eten lagen haar borsten bijna op haar bord. Ik kan alleen maar naar hen kijken. En dan ging John Mayer ze aan tafel ook nog eens betasten. Hij reikte er gewoon naar en ik dacht: ‘Och, beroemdheden. Doe lekker waar je zin in hebt en stoor je vooral niet aan je tafelgenoten.’”

Jessica Simpson was niet echt blij met die omschrijving en postte op Instagram de beroemde foto van Sophia Loren die vanuit haar ooghoeken misprijzend naar de borsten van Jayne Mansfield kijkt. “Ik voel me een beetje als Mansfield na het lezen van dit artikel waarin ik gebodyshamed word door Sally Singer. Al m’n hele volwassen leven heb ik kritiek op m’n lichaam moeten slikken. Het is misselijkmakend om dit langverwachte stuk te lezen over het meest classy mode-evenement ter wereld en om dan belachelijk gemaakt te worden door een andere vrouw omdat ik borsten heb. Zeker in 2020.”

