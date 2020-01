Jessica Simpson kampte met alcohol- en medicijnverslaving na seksueel misbruik SDE

22 januari 2020

16u01

Bron: People 0 Celebrities Jessica Simpson (39) was jarenlang verslaafd aan alcohol en medicijnen. Dat vertelt de zangeres in haar autobiografie ‘Open Book’, die binnenkort verschijnt. People publiceerde al een fragment uit het boek, waarin Jessica toegeeft dat de verslaving een gevolg is van het seksueel misbruik dat ze als jong meisje heeft meegemaakt.

In het boek vertelt Jessica Simpson hoe ze als zesjarige voor het eerst misbruikt werd. “Ik deelde het bed met de dochter van een familievriend", schrijft ze. “Het begon met het kietelen van mijn rug en mondde dan uit in dingen die extreem ongemakkelijk waren. Ik wilde het mijn ouders vertellen”, klinkt het, maar daar zag ze vanaf. “Ik was het slachtoffer, maar op een of andere manier voelde het alsof ik fout was.” Toen ze twaalf was, vertelde ze het dan toch aan haar ouders, toen ze in de auto zaten. Haar moeder gaf haar vader een klap en riep: “Ik zei dat er iets aan de hand was!” “Mijn vader bleef naar de weg kijken en zei niets", schrijft Jessica. “We bleven nooit meer logeren bij die vriend van mijn ouders, maar we praatten ook nooit meer over wat ik had gezegd.”

De zangeres bleef het wel moeilijk hebben met wat er gebeurd was, en raakte verslaafd aan alcohol en medicijnen. Het werd zo erg, dat haar dokter haar vertelde dat haar leven in gevaar kwam. “Ik was mezelf aan het doodmaken met alle drank en pillen.” Pas eind 2017, na een Halloweenfeestje, stortte ze in. Ze vertelde haar vriendinnen: “Ik moet stoppen. Iets moet stoppen. En als de alcohol dit doet, en ervoor zorgt dat het erger wordt, dan moet ik ermee kappen.” Daarna zocht Jessica hulp. “Toen ik eindelijk zei dat ik hulp nodig had, voelde het alsof ik een klein meisje was die opnieuw een doel had gevonden in het leven. Ik vond een richting en dat was om rechtdoor te lopen, zonder angst.” Ze vervolgt: “De alcohol opgeven was makkelijk. Ik was kwaad op de fles. Op hoe het ervoor zorgde dat ik zelfgenoegzaam en verdoofd bleef.” Maar therapie was moeilijker: “Door hard te werken, liet ik mezelf toe om die trauma’s die ik had meegemaakt, opnieuw te voelen.”

Ondertussen gaat het beter met de zangeres. “Het is een lang, zwaar en emotioneel proces geweest waar ik uit ben gekomen met een gevoel van geluk, voldoening en zelfacceptatie. Ik heb mijn pijn omgezet naar iets moois dat mensen hopelijk kan inspireren.”