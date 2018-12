Jessica Simpson is kwaad op Natalie Portman: “Ik breek andere vrouwen niet af vanwege hun keuzes” MVO

05 december 2018

22u04 1 Celebrities Jessica Simpson (38) bijt terug nadat Natalie Portman (37) enkele vernietigende uitspraken over haar deed tijdens een recent interview. “Ik kijk niet neer op andere vrouwen vanwege hun keuzes.”

Actrice Natalie Portman liet zich tijdens een interview met USA Today ontsnappen dat ze Jessica Simpson een slecht voorbeeld vond voor jonge mensen. “Ik weet nog dat ik een tiener was, en een bikinifoto van Jessica op de cover van een tijdschrift zag. Ze zei constant ‘ik ben maagd' maar poseerde terwijl wél overal halfnaakt in een seksuele context. Dat verwarde mij, als kind. Ik wist niet wat voor boodschap dat was aan vrouwen, of aan meisjes.”

Weerwoord

Simpson beet meteen terug via sociale media: “Ik was erg teleurgesteld toen ik vanmorgen las dat jij ‘verward’ raakte door een bikinifoto die van mij werd genomen in 1999, toen ik inderdaad nog maagd was. Als publieke figuren weten we allebei dat we niet altijd controle hebben over de manier waarop we in de media worden afgebeeld. Toch heb ik geleerd om mezelf te blijven én om andere vrouwen te respecteren, hoe ze zich ook willen uitdrukken.”

“Ik heb altijd beseft dat ik een rolmodel ben en wil vrouwen er juist van overtuigen dat ze eruit mogen zien zoals ze willen, mogen dragen wat ze willen en wel of niet seks mogen hebben met wie ze maar willen. Ik maak er een punt van om andere vrouwen niet neer te halen omwille van hun keuzes.”

Excuses

Portman reageerde op de Instagram-post van de zangeres en bood haar verontschuldigingen aan. “Het was niet mijn bedoeling om jou te beledigen. Ik bedoelde dat ik als jong meisje verward raakte door de manier waarop vrouwen als jij in de media werden gebracht. Ik heb niets dan respect voor jouw talent en jouw missie om vrouwen over heel de wereld een positief zelfbeeld te geven.”

Voorlopig blijft het stil tussen de twee dames, dus het lijkt erop dat de situatie daarmee is uitgeklaard.

Een foto die is geplaatst door Jessica Simpson (@jessicasimpson) op 05 dec 2018 om 18:58 CET