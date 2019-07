Jessica Simpson brengt memoires uit SD

11 juli 2019

09u01

Bron: People 0 Celebrities Jessica Simpson (39) brengt binnenkort haar memoires uit. De zangeres en zakenvrouw deelde het nieuws mee aan het Amerikaanse magazine People. Ze heeft in ieder geval grote ambities: “Ik heb altijd het idee gehad dat een van mijn door God gegeven doeleinden was om mensen te inspireren.”

“Ik ben al vaak benaderd om een boek te schrijven, maar het voelde nooit aan als het juiste moment", vertelt Jessica Simpson aan People. “Tot nu. Ik heb altijd het idee gehad dat een van mijn door God gegeven doeleinden was om mensen te inspireren. Ik hoop dan ook dat ik door mijn verhaal te vertellen en niets achter te houden, mensen kan helpen om hun angsten en uitdagingen te overwinnen, net zoals ik elke dag probeer. Ik hoop dat de lezers op elke pagina de liefde, het gelach, de tranen en de waarheid voelen.”

Mooie woorden. Het boek, dat in februari 2020 moet uitkomen, zal gaan over Simpsons periode op de realityshow ‘Newlyweds’ samen met toenmalige echtgenoot Nick Lachey en hun pijnlijke scheiding. Ze zal ook schrijven over haar huidige echtgenoot, Eric Johnson, hun familie, en haar carrière. “Ik ben al een tijdje hard aan het werk aan mijn memoires samen met uitgeverij HarperCollins en ik ben erg trots”, vertelt Simpson. “Ik denk dat mensen erg verbaasd zullen zijn bij wat ze zullen lezen. Ik kan niet wachten om het te delen.”

Haar uitgever, Carrie Thornton, deelt die mening. “Miljoenen vrouwen zijn opgegroeid met Jessica Simpson, en hebben haar zien triomferen in haar carrière, de liefde zien vinden, verliezen en zien terugvinden, en haar een succesvolle zaak en prachtige familie zien opbouwen”, vertelt Thornton. “Ze is een rolmodel, een vriendin en een grote zus voor haar fans. En nu neemt ze de dappere stap om haar hart en haar leven bloot te leggen via deze memoires. Ik ben trots op haar eerlijkheid en ik ben zeker dat lezers nog meer redenen zullen vinden om Jessica te bewonderen eens ze dit boek gelezen hebben.”