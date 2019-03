Jessica Simpson bevallen van dochtertje Birdie SD

20 maart 2019

21u08

Bron: People 0 Celebrities Jessica Simpson (38) is dinsdag bevallen van een dochter: Birdie Mae Johnson. Met echtgenoot Eric Johnson (39) heeft ze al twee kinderen: Maxwell Drew (6) en Ace Knut (5).

Afgelopen september maakte de zangeres en actrice bekend dat ze zwanger was van haar derde kindje. Het meisje heeft, zoals verwacht, de naam Birdie Mae Johnson gekregen en weegt ruim 4,9 kilo. De zwangerschap verliep niet van een leien dakje. Zo postte Jessica in januari een foto op Instagram met extreem opgezwollen voeten en bezweek een maand later een toiletbril onder haar zwangerschapskilo's. Ook werd de zangeres enkele keren opgenomen in het ziekenhuis met een zware bronchitis. Hopelijk kan ze nu volop genieten van een ongestoord zwangerschapsverlof.