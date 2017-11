Jessica Chastain: "Mijn moeder moest eten stelen omdat we geen geld hadden" LVA

Jessica Chastain Celebrities Jessica Chastain weet hoe het is om straatarm te zijn. Haar moeder moest zelfs weleens eten stelen omdat ze geen geld had om haar kinderen te voeden.

In een interview met de Evening Standard blijkt dat de 40-jarige actrice daar een positieve boodschap uit heeft gehaald. "We stalen voedsel in de winkel omdat we geen geld hadden. Sommige mensen wisten dat ze dat deed, maar deden niets om haar tegen te houden. Die goedhartigheid vind je overal. We zijn nu oké omdat de mensen haar beschermden."

De actrice is niet vaak open over haar jonge jaren. Ze praat in de regel niet over haar biologische vader, een inmiddels overleden rockmuzikant die - net als haar moeder - een tiener was toen Jessica werd geboren.

De actrice speelt inmiddels in zowel blockbusters als arthousefilms en is tevens het gezicht van verschillende internationale modemerken. Ze werd twee keer genomineerd voor een Oscar.

Ik ben altijd voor de underdog Jessica Chastain

Haar jeugd heeft haar gevormd, zegt Jessica. "Ik ben altijd voor de underdog. De personen waar niemand in gelooft, die opgegroeid zijn met niks, die misschien vanwege sekse of ras zijn tegengehouden. Voor hen ga ik nog meer ten strijde dan voor mezelf. En voor dieren, dat zijn de ultieme underdogs."

AP Jessica Chastain.