Jessica Biel was in shock na haar bevalling: "Ik maakte mezelf en Justin knettergek" KDL

03 april 2018

10u14

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Toen Jessica Biel (36) bijna drie jaar geleden hoogzwanger was van haar eerste kindje met Justin Timberlake (37), wist ze exact hoe ze wilde bevallen, maar een spoedkeizersnede stak plots stokken in de wielen.

Jessica doet voor het eerst haar verhaal in het boek van Connie Simpson, een nanny die heel veel beroemdheden heeft geholpen met hun kinderen. 'Ons verhaal met Connie begon de dag dat we onze zoon van het ziekenhuis mee naar huis namen', steekt Jessica van wal in het boek dat nieuwe ouders moet helpen. 'Dat mag misschien erg normaal lijken voor heel wat ouders, maar niet voor ons. Want ons geboorteplan was allesbehalve normaal. We hadden twee vroedvrouwen en een doula geregeld, we hadden geleerd hoe we moesten mediteren tijdens de bevalling en we hadden een hele hoop hippie-boeken over baby's in huis. Bovendien hadden we ons huis helemaal omgetoverd tot een trainingscentrum voor de weeën.' De actrice wilde dan ook erg graag thuis bevallen van haar eerste kindje, maar van dat plan kwam niets in huis. Jessica moest door omstandigheden namelijk een spoedkeizersnede ondergaan in het ziekenhuis, en dat hakte er nadien stevig op in bij de actrice.

In schock

'Toen ik terug thuis was uit het ziekenhuis voelde ik me zo uitgeput, gedesillusioneerd en totaal in shock', gaat Jessica verder met haar getuigenis. 'Ik was zo geobsedeerd. Ik wilde dat alles organisch, vrij van toxines en natuurlijk en homeopatisch was voor ons kind. Ik was een dictator die mezelf en mijn echtgenoot knettergek maakte'. Toch lijkt het erop dat Jessica en Justin hun zoon Silas, die deze maand drie jaar wordt, een broertje of een zusje zullen schenken. De zanger liet een tijdje geleden namelijk weten dat hij niet klaar was met het krijgen van kinderen. 'Als ik heel eerlijk ben, wil ik zelfs zoveel mogelijk kinderen', vertelde hij toen.