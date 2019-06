Jessica Biel sluit zich aan bij groep tegen vaccinaties TDS

13 juni 2019

13u54

Bron: ANP 2 Celebrities Al jaren wordt gefluisterd dat Jessica Biel (37) een vaccinatieweigeraar is, en dat lijkt nu bevestigd te zijn. De actrice, die met zanger Justin Timberlake een zoon heeft, heeft zich volgens The Daily Beast aangesloten bij een lobby van zogenoemde antivaxers.

Jessica sprak woensdag met activist Robert F. Kennedy jr. in het parlement van de staat Californië, zo was te zien op foto’s die rondgingen op sociale media. Kennedy noemde Jessica “moedig” maar waarom de actrice daar was, bleef onduidelijk.

Kennedy bevestigde later tegenover The Daily Beast dat hij en Jessica samen lobbyen tegen een wetsvoorstel dat het voor gezinnen moeilijker zou maken om vrijgesteld te worden van vaccinaties. Het woord antivaxer wilde hij niet in de mond nemen. Volgens Kennedy pleit Jessica voor “veilige vaccins en voor medische vrijheid”.

Al eerder kwamen de opvattingen van Jessica over vaccinaties in het nieuws, maar nooit werd dat bevestigd. In 2015 vertelde een bron aan In Touch Weekly dat Jessica gelooft dat vaccinaties complicaties kunnen veroorzaken.