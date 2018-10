Jessica Biel produceert Facebook-serie KDL

09 oktober 2018

11u34

Bron: ANP 0 Celebrities Facebook heeft groen licht gegeven voor 'Limetown', een serie gebaseerd op een podcast met die naam over een groep verdwenen mensen. Jessica Biel (36) zal daarin niet alleen de hoofdrol spelen, ze produceert de show ook.

Het is de tweede televisiehoofdrol voor Jessica in korte tijd. Ze is ook te zien in de mysterieserie 'The Sinner' en werd voor haar rol daarin als moordenares Cora Tannetti zelfs genomineerd voor een Emmy. Ook bij die show was ze als producent betrokken.

300 verdwenen mensen

'Limetown' volgt een radiojournalist die er achter probeert te komen wat er is gebeurd met 300 mensen die verdwenen zijn uit een neurowetenschappelijk researchinstituut. De podcast werd tien miljoen keer gedownload en behaalde daarmee een nummer 1-notering in de podcasthitlijst van iTunes. Eind oktober komt een nieuwe reeks van de podcast uit. Het eerste seizoen van de serie krijgt tien afleveringen, die te zien zullen zijn via Facebook Watch.