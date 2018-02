Jessica Biel geeft seksuele voorlichting aan zoontje van 2: "Je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen" MVO

07u00 0 Celebrities Je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen, moet Jessica Biel gedacht hebben. De actrice bekende tijdens een toespraak op de 2018 MAKERS Conference in Los Angeles, dat zij en haar man Justin Timberlake hun 2-jarige zoontje Silas leren dat hij zijn eigen lichaam moet begrijpen.

"We gebruiken een beetje technische termen en leren hem spelenderwijs hoe onze lichamen in elkaar zitten. Dan gaan we bijvoorbeeld samen douchen en dan wijzen we naar onze intieme delen. 'Ik heb dit, wat heb jij?' We praten er gewoon over. Ik weet wel dat hij nog erg jong is, maar ik denk dat je hier het beste op jonge leeftijd mee kunt beginnen," aldus Jessica.

Ze vervolgt: "Hij hoeft zich nergens voor te schamen. Ik ben dan ook geen type die zegt dat hij zijn intieme delen moet verbergen. Het is juist iets moois. Jij hebt de jouwe en ik de mijne. We moeten onszelf en elkaar respecteren."