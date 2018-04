Jessica Biel deelt het geheim van haar succesvol huwelijk met Justin Timberlake KDL

11 april 2018

09u06

Bron: ANP 0 Celebrities Jessica Biel (36) en Justin Timberlake (37) vieren dit jaar hun zesde huwelijksverjaardag en dat is haast een unicum in Hollywood, waar de ene relatie na het andere het plots begeeft. De actrice deelde dan ook maar al te graag hun geheim voor een succesvol huwelijk.

"Communicatie, communicatie en nog eens communicatie," dat is volgensJessica het codewoord in haar huwelijk met Justin. "De mogelijkheid om totaal eerlijk te zijn over hoe je je voelt en wat je graag wil hebben in een relatie is van essentieel belang. Voor ons werkt het heel goed om open en eerlijk met elkaar te praten. Ik kan natuurlijk niet oordelen over andermans relatie, maar ik geloof echt dat dit de sleutel naar het succes is."

Justin en Jessica trouwden in 2012 in Italië, nadat ze al een aantal jaren samen waren, maar in tussentijd ook even een relatiepauze inlasten. In 2015 werd hun zoontje Silas geboren.