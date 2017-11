Jessica Alba ruilt vermoeide look in voor heel wat glamour KDL

14u57 0 Photo News

Jessica Alba (36) is ondertussen zo'n zeven maanden zwanger van haar derde kindje en dat zorgt ervoor dat ze naar eigen zeggen soms niets liever doet dan in een jogging in de zetel liggen. Afgelopen weekend liet ze zich voor het Baby 2 Baby gala wel nog eens onder handen nemen door een heel team om er stralend uit te zien op de rode loper. De actrice deelde de voor en na-foto op Instagram.

Headed to @baby2baby Gala. To see what went into my transformation, go to @instylemagazine Insta Stories. Thank you @paulmitchellus for being the lead sponsor tonight! Link in Bio to see how you could get involved! #baby2babygala Een foto die is geplaatst door Jessica Alba (@jessicaalba) op 12 nov 2017 om 03:16 CET

Jessica nam haar man Cash Warren mee naar het gala. Zo werd het nog even een date night voor ze binnenkort niet twee, maar drie kinderen zullen hebben.

Photo News Jessica en haar man Cash Warren.