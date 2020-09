Jessica Alba onthult: “Op mijn 15de werd ik ontvoerd en pas na 14 uur gevonden” TDS

10 september 2020

10u24

Bron: In Touch 0 Celebrities In 2013, vlak nadat ze haar filmcarriére op een laag pitje zette om haar beautybedrijf The Honest Company op te richten, publiceerde Jessica Alba (39) haar eerste boek met tips voor een gezonder leven. Het werd een bestseller, en anno 2020 wil ze dat succes opnieuw bereiken. Jessica schrijft volgens In Touch volop aan haar memoires, waarin ze voor het eerst onthult dat ze op 15-jarige leeftijd werd ontvoerd.

Bijna een decennium nadat Jessica Alba, die volgend jaar haar 40ste verjaardag viert, haar eigen bedrijf begon, kruipt de moeder van drie in haar pen om haar memoires neer te schrijven. “En ze is klaar om alles te vertellen”, klinkt het. “Van haar bestaan als kindacteur tot bedrijfsleider van een miljardenbusiness, ze heeft een fantastisch leven geleid en heeft een behoorlijk verhaal te vertellen.”

Voor het succes haar kant op kwam, doorstond de actrice heel wat zware beproevingen. Zo onthult Alba in haar biografie dat ze op 15-jarige leeftijd ontvoerd werd, een incident waarover ze “nooit in het openbaar gesproken heeft”. Jessica werd in 1996 ontvoerd op de set van haar allereerste tv-show, ‘Flipper’. Ze was doodsbang en werd pas veertien uur later weer gevonden: geblinddoekt en vastgebonden in de kofferbak van een auto.

Religieuze opvoeding

Ook het extreem religieus gezin waarin Alba opgroeide, komt uitvoerig aan bod. De actrice kon niet om met haar opvoeding en rebelleerde als 20-jarige, waarna ze zich verloofde met collega Michael Weatherly, met wie ze toen acteerde in ‘Dark Angel’. Hun romance bleef niet duren, maar Jessica vond alsnog het liefdesgeluk bij de 41-jarige Cash Warren, met wie ze vandaag nog steeds getrouwd is.

“Maar het was niet gemakkelijk”, zo klinkt het. Het koppel kende “grote problemen” tijdens het begin van hun relatie: ze raakte onverwachts zwanger en moesten “vertrouwensproblemen oplossen” terwijl ze hun kinderen Honor (12) Haven (9) en Hayes (2) opvoedden. Toch wil ze absoluut haar verhaal delen, zo vertelt een familievriend nog: “Jessica heeft veel te vertellen. Ze overwon zoveel en geloofde in zichzelf terwijl anderen dat niet deden. Het is echt een inspirerend verhaal.”

