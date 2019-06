Jessica Alba ging met 10-jarige dochter in therapie: "Ik wilde leren om een betere moeder te zijn” SD

04 juni 2019

15u18

Jessica Alba (38) heeft toegegeven dat ze samen met haar 10-jarige dochter Honor in therapie gegaan is. Niet omdat er echt grote problemen zijn tussen de twee, maar omdat de actrice en onderneemster wilde leren om beter met Honor te communiceren.

Tijdens het evenement ‘Her Conference' vertelde de 38-jarige Jessica Alba dat ze samen met haar 10-jarige dochter Honor in therapie ging. “Zo kon ik leren om een betere moeder voor haar te zijn en om beter met haar te communiceren”, vertelde Alba. “Sommige mensen, zoals in mijn familie, denken dat je gewoon even met een priester moet praten en dat alles dan in orde is. Ik voel me daar niet comfortabel bij om met hem over mijn gevoelens te praten. Ik groeide ook niet op in een omgeving waar je over dit soort dingen praat. Het idee was eerder: zwijg erover en doe gewoon verder. Dus het inspireert me wel om met mijn kinderen te praten.”

Naast Honor heeft Alba nog twee andere kinderen met echtgenoot Cash Warren: dochter Haven (7) en zoon Hayes (1,5).