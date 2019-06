Jess Glynne zegt uitverkocht optreden last minute af om te gaan feesten met de Spice Girls: “Levenslang verbannen van ons festival” MVO

19 juni 2019

11u31 1 Celebrities Jess Glynne moet afrekenen met de woede van haar fans én de organisatie van het Isle of Wight -festival nadat ze haar optreden tien minuten op voorhand afzegde. Ze gebruikte ‘angstigheid en uitputting’ als excuus, maar ging daarna wel tot 7 uur ‘s ochtends feesten.

Fans waren teleurgesteld toen Jess Glynne vorige zondag niet kwam opdagen voor haar concert op het Isle of Wight-festival. Slechts luttele minuten voor het optreden verwittigde ze de organisatie van haar afwezigheid. Ze meende dat ze door “angstgevoelens en uitputting” niet kon optreden, maar achteraf dook ze op in feestfoto’s, samen met de Spice Girls. Die gaven toevallig op diezelfde dag hun laatste concert in het Wembley Stadion.

Om 5 uur ‘s ochtends verliet ze het stadion samen met enkele vriendinnen, waaronder Mel B. Daarna trokken ze nog samen naar de bar van een nabijgelegen hotel. Volgens bronnen zou ze tot 7 uur ‘s ochtends zijn uitgegaan, en was er van die vermeende uitputting helemaal niks te zien.

De organisatie van het festival is woedend, en verklaarde dat de zangeres levenslang verbannen is. “We zullen haar nooit meer boeken voor ons festival”, klinkt het. Organisator John Giddings moest het slechte nieuws aan de wachtende fans brengen. “De jongsten onder hen waren zelfs aan het huilen omdat ze de hele dag gewacht hadden om hun favoriete artiest te zien vanop de eerste rij. Dat doe je je fans toch niet aan? Zoiets wil ik niet meer meemaken, dus zal Jess Glynne nooit meer uitgenodigd worden op dit podium.”