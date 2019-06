Jess Glynne cancelt alweer shows, deze keer wegens stemproblemen MVO

27 juni 2019

15u13

Bron: ANP 1 Celebrities De Britse zangeres Jess Glynne kan voorlopig niet optreden. Ze heeft al haar concerten tot 14 juli afgezegd wegens beschadigde stembanden.

De zangeres biedt haar fans in een verklaring op Twitter haar excuses aan voor het ongemak. “Op advies van mijn stemchirurg zal ik mijn volgende optredens tot 14 juli moeten afzeggen. Ik hoop daarna zo snel mogelijk terug te zijn”, twittert ze.

Ze voegt eraan toe dat ze er al wekenlang mee rondloopt en dat de pauze van minstens tien dagen noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat ze haar muziekcarrière kan voortzetten.

De zangeres kwam pas nog in opspraak omdat ze een concert last minute had afgezegd om te kunnen gaan feesten.