Jeremy Renner beweert dat ex zich 60.000 dollar, bedoeld voor hun dochtertje, toe-eigende SDE

19 mei 2020

21u28

Bron: Page Six 0 Celebrities Dat Jeremy Renner (49) en z'n ex, Sonni Pacheco (29), niet langer door eenzelfde deur kunnen, is al langer bekend. De twee delen de voogdij over een dochtertje, Ava (7), maar komen sinds hun breuk in 2015 enkel in het nieuws met beschuldigingen tegenover elkaar. Nu beweert de ‘Hawkeye’-acteur dat z’n ex geld dat bedoeld was voor Ava, naar haar eigen rekening overschreef.

Enkele dagen geleden diende Jeremy Renner nieuwe documenten in bij de rechtbank. Daaruit moet blijken dat zijn ex, Sonni Pacheco, in een periode van twee jaar zo’n 60.000 dollar (54.834 euro) die bedoeld was voor dochtertje Ava, naar haar eigen rekening overschreef. Volgens de documenten geeft Sonni het gefoefel ook toe in een e-mail aan de manager van Jeremy: “De overschrijvingen naar mijn bankaccount waren bedoeld om het hoofd boven water te kunnen houden en om kerstcadeaus, verjaardagscadeaus en benodigdheden voor haar feestje te betalen", schreef ze naar verluidt. “Al míjn spaargeld gaat op aan advocaten en de voogdijadviseur.”

In een mail aan Page Six heeft Sonni nu gereageerd op de aantijgingen van haar ex. “Ik ben het moe dat ik constant gepest wordt, dat mijn naam door het slijk wordt gehaald en dat de waarheid stilgehouden wordt", klonk het gefrustreerd. “Elke ouder weet dat de gezondheid en veiligheid van hun kind het allerbelangrijkste ter wereld is. Door de jaren is het moeilijk om te bevatten wat ik heb gezien en wat mensen mij verteld hebben over de verontrustende handelingen van Jeremy wanneer hij op ons kind past. Helaas heb ik door die handelingen wettelijke ondersteuning nodig, moet ik een evaluatie ondergaan en heb ik een ouder-coördinator toegewezen gekregen. Dat is niet goedkoop."

Dreigementen

In februari tekende ze echter een geheimhoudingsovereenkomst, waardoor ze niet dieper kon ingaan op wat Jeremy allemaal uitgespookt zou hebben. “Dat is echt klote, want van de rest van het verhaal zou je mond openvallen.”

Eerder verklaarde de Canadese al dat haar ex gedreigd had om haar én zichzelf te vermoorden. “Jeremy stak een pistool in zijn mond, dreigde om zichzelf van kant te maken en vuurde het pistool af in het plafond terwijl Ava in haar kamertje sliep”, klonk het toen. Volgens Sonni kampte Jeremy in het verleden ook met verslavingen én was hij ook niet vies van wat verbaal en emotioneel misbruik. De actrice beschreef bovendien hoe haar ex cocaïne liet rondslingeren in de badkamer, waar Ava er gemakkelijk bij kon. In een later rechtbankdocument vertelde ze hoe ze bijtsporen opmerkte op de schouder van haar dochtertje. Toen ze Ava erom vroeg, antwoordde die: “Papa heeft me gebeten. Het is oké, mama, het was een ongelukje. Ik heb hem gezegd om het nooit meer te doen. Later legde Ava uit dat hij me beet toen Renner gemeen was en aan het roepen was.”

Jeremy Renner houdt vol dat hij onschuldig is, en dat Sonni “een karaktermoord pleegt” om zo een betere voogdijregeling uit de brand te slepen.

