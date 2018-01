Jeremy Clarkson geeft 11,2 miljoen euro aan ex-vrouw MVO

Jeremy Clarkson Celebrities Voormalig 'Topgear'-presentator van de BBC, Jeremy Clarkson (57), heeft binnenkort maar liefst 11,2 miljoen euro minder op zijn bankrekening staan. Hij trof een regeling met zijn ex vrouw. Zij zal het geld binnenkort ontvangen.

Het tv-gezicht was 21 jaar getrouwd met Frances Cain (56). Al sinds 2014 zijn ze uit elkaar, maar ze maakten de scheiding nooit officieel. Cain regelde jarenlang de zaken van Clarkson. Dankzij haar was hij in een mum van tijd 35 miljoen euro waard. Daarvan zal hij nu dus een deel aan haar teruggeven in de vorm van een financiële regeling, en representeert wat Cain zou krijgen eens de scheiding was doorgevoerd.

Carkson is ondertussen samen met een nieuwe vriendin, de elf jaar jongere Lisa Hogan. Het gerucht gaat dat hij de weg wil vrijmaken om met haar te kunnen trouwen. Het zou zijn derde huwelijk zijn.